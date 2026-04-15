مايان السيد بلوك كاجوال جذاب.. كيف نسقته؟

كتب : أسماء مرسي

04:25 م 15/04/2026

ظهرت الفنانة مايان السيد، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الأزياء التي اعتمدتها؟

ارتدت مايان جاكيت قصيرا باللون البيج، نسقته بأسلوب بسيط، ما منح مظهرها لمسة من الهدوء والرقي.

وجاء أسفل الجاكيت تيشيرت أبيض، مع بنطلون جينز فاتح، في تنسيق عملي ومريح أبرز تناسق الألوان ومنح الإطلالة طابعا جذابا.

كيف كان المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا يتماشى مع لون بشرتها، فيما تركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على الجانبين بشكل عفوي، ما أضفى لمسة طبيعية على إطلالتها.

ما أبرز الإكسسوارات التي أكملت بها اللوك؟

نسقت مايان إطلالتها مع حقيبة جلدية باللون البني، وحذاء طويل باللون الأسود، كما أضافت لمسات بسيطة من الإكسسوارات تمثلت في نظارة شمسية وخاتم، إضافة إلى قبعة حمراء منحت اللوك طابعا مميزا.

لماذا تعد الإطلالات الكاجوال خيارا مثاليا؟

وفقا لموقع "Quora"، تتسم الإطلالات الكاجوال بالبساطة والراحة، ما يجعلها خيارا مثاليا للإطلالات اليومية، إذ تعتمد على قطع عملية وخامات مريحة تجمع بين الأناقة والراحة.

لا تقتصر جاذبية اللوك الكاجوال على الراحة فقط، بل تشمل تنوعه وسهولة تنسيقه، من خلال إضافة إكسسوارات عصرية أو اختيار ألوان جريئة، ما يمنح الإطلالة طابعا مميزا يناسب مختلف الأوقات.

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا 2026
من الشاشة لـ الشهرة.. حكاية "تويتي" أشهر طائر كرتوني في العالم
