تألقت ملكة جمال تايلاند 2026 ، باثاما جيتسوات، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف جاءت إطلالة باثاما جيتسوات؟

ظهرت باثاما جيتسوات مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء بتصميم أنيق ينساب بشكل ضيق على الجسم، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والجاذبية.

كما تميز الفستان بقصة محددة عند منطقة الخصر، ساعدت على إبراز قوامها بشكل لافت ومتناسق، ما منحها إطلالة أنثوية أنيقة.

ماذا عن المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا يبرز ملامحها الطبيعية، واختارت تسريحة شعر مرفوعة بشكل أنيق أضفت على إطلالتها طابعا راقيا.

كيف نسقت إطلالتها؟

زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، ما حافظ على أناقة اللوك دون مبالغة.

ماذا يميز إطلالات ملكة جمال تايلاند؟

تتميز ملكة جمال تايلاند 2026 بإطلالاتها التي تجمع بين الجاذبية والأناقة، سواء في الفساتين الطويلة أو القصيرة أو الإطلالات الكاجوال اليومية التي تخطف الأنظار.