ظهرت ملكة جمال تايلاند 2026، باثاما جيتسوات، بإطلالة جريئة خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت باثاما؟

أطلت باثاما بفستان طويل باللون الأبيض، ضيق على الجسم ليبرز قوامها، ومزود بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين أضفت لمسة من الجرأة على الإطلالة.

كيف كان مكياجها وتسريحة شعرها؟

اعتمدت باثاما مكياجا ناعما بدرجات النيود مع التركيز على رسمة العيون، بينما اختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ما منحها إطلالة متكاملة وأنيقة.

ما الإكسسوارات التي اختارتها؟

زُينت اللوك بإكسسوارات بسيطة، مكونة من حلق وخاتم، لتكمل إطلالتها دون مبالغة.

لماذا تشتهر باثاما بإطلالتها؟

تشتهر ملكة جمال تايلاند 2026 بإطلالتها التي تجمع بين الجرأة والأناقة، سواء في الفساتين الطويلة أو القصيرة، أو الإطلالات الكاجوال اليومية التي تخطف أنظار متابعيها.

