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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب : وكالات

04:47 ص 04/06/2026

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، في نهاية تعاملات الأربعاء 3-6-2026، مقارنة بمستواه مع منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7629 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6605 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5661 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 52840 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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