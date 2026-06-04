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بالصور.. توريد 142 ألف طن قمح لصوامع وشون أسوان والمحافظ يتابع انتظام الموسم

كتب : إيهاب عمران

05:00 ص 04/06/2026
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    توريد القمح
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    سيارة تفرغ حملة قمح بالصوامع
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    صوامع أسوان

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يتابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي داخل مختلف الصوامع والشون والبناكر على مستوى المحافظة خلال موسم الحصاد الحالي 2026، حيث بلغت إجمالي الكميات الموردة حتى الآن 142 ألفاً و89 طناً منذ بدء أعمال الحصاد في منتصف أبريل الماضي.

وأكد المحافظ أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تواصل تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، مع تكثيف جهود التوعية لتعريفهم بالمزايا والحوافز المقررة لتشجيعهم على توريد كامل إنتاجهم من محصول القمح، بما يسهم في دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام مديرية التموين بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتكثيف المتابعة الميدانية لإنجاح منظومة توريد القمح واستقبال الكميات الموردة من المزارعين بكفاءة وانتظام دون أي معوقات.

وأضاف "أبو الحسن"، أن المواقع التخزينية المختلفة بالمحافظة تواصل استقبال الكميات الموردة يومياً من "الذهب الأصفر" للسعي نحو تحقيق المستهدف الطموح للموسم الحالي والبالغ 600 ألف طن، مشيراً إلى أن هذا المستهدف يأتي بالتزامن مع زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح في أسوان لتصل إلى 421 ألف فدان.

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أسوان القمح عمرو لاشين

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