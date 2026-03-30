أعلن النائب أحمد سعيد عمر، عضو مجلس النواب عن حزب النور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، رفض قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار مخصص للرفاهية والمرونة.

رفض القروض

وقال عمر: نرفض القرض لاحتوائه على فائدة ربوية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا"، وقوله تعالى: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات".

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب النور: عندما نرفض لهذا السبب، فليس رأيًا شخصيًّا أو انحيازًا فقهيًّا؛ إنما انحياز للدستور الذي ينص على أن مبادئ الشريعية مصدر التشريع، ويجب مراعاة ذلك في الاتفاقيات والقوانين.

الإصلاح الاقتصادي والاستدامة المالية

وتساءل النائب عن فلسفة الحكومة في التوجه الدائم نحو الاقتراض، وما إذا كانت ترى في ذلك مسارًا للإصلاح الاقتصادي أو الاستدامة المالية؛ خصوصًا أن القرض موجه إلى مشروعات البنية التحتية، مضيفًا أن لذلك أثرًا سلبيًّا لدى المواطنين عندما يسمعون عن تكرار الموافقة على القروض.

وأضاف عمر أنه لا يريد أن يرى المواطن أن المجلس يوافق على القروض بشكل مستمر، في حين أن المواطنين ينتظرون من نوابهم الكثير.