قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 13 متهمًا في قضية منصة FBC، بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 14 مليون جنيه، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق.

القبض على المتهمين بإدارة منصة FBC بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم الإبلاغ به من قِبل 101 مواطن، بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت، لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، والتي بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيه، بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، وإيهامهم بمنحهم أرباحًا مالية مزعومة.

وقالت الداخلية في بيان لها إن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدون بالبلاد، مرتبطون بشبكة إجرامية بالخارج") متخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"، وقيامهم بالاتفاق مع عدد 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب" مقابل عمولات مالية، وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 13 منهم، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، و1135 شريحة هاتف محمول، وجهاز "لاب توب"، ومبالغ مالية بعملات مختلفة بقيمة مليون و270 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق أرباح مالية سريعة، تجنبًا للتعرض لعمليات النصب.