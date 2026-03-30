سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 87 قرشًا و1.02 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع، بزيادة 87 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 1.02 جنيه للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا للشراء والبيع.

