حتى 1.02 جنيه.. سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:45 م 30/03/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 87 قرشًا و1.02 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

قفزة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع، بزيادة 87 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 1.02 جنيه للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا للشراء والبيع.

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيهًا اليوم لأول مرة في تاريخه

سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك مصر البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

مفاجأة.. عضو اتحاد الكرة يتحدث عن وجهة محمد صلاح الجديدة
رياضة محلية

مفاجأة.. عضو اتحاد الكرة يتحدث عن وجهة محمد صلاح الجديدة
صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني
زووم

صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني

حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
مدارس

حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
إيران تنفي استهداف محطة تحلية بالكويت وتتهم إسرائيل بالهجوم
شئون عربية و دولية

إيران تنفي استهداف محطة تحلية بالكويت وتتهم إسرائيل بالهجوم

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها