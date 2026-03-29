شاركت الفنانة رانيا منصور عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث اعتمدت إطلالة رياضية عصرية تجمع بين الراحة والأناقة.

ما تفاصيل إطلالة رانيا منصور بالكامل

ظهرت رانيا في سوت رياضي أسود بالكامل، مكون من بنطلون ليكرا وتوب أسود، مع شعر منسدل بشكل انسيابي ومكياج ناعم يبرز ملامحها دون مبالغة؛ ووضعت نضارة شمس سوداء كلاسيكية.

ما دلالة السوت الأسود في عالم الموضة؟

وفقًا لمجلة Vogue، يعتبر السوت الأسود قطعة أيقونية لكل موسم، لما له من دلالات عدة، الأسود يرمز إلى الرقي والبساطة، ويضمن مظهرًا أنيقًا في أي مناسبة.

كما يرمو السوت الأسود إلى المرونة في التنسيق، يمكن تنسيقه مع أي أكسسوارات أو أحذية لإطلالة نهارية أو مسائية.

لماذا كانت إطلالتها مميزة؟

تعكس إطلالة رانيا منصور قدرة السوت الأسود على الجمع بين الراحة والأناقة.

والبنطلون الرياضي يمنح شعورًا بالحركة والمرونة، بينما التوب الأسود يضيف لمسة كلاسيكية.

الشعر المكشوف والمكياج الناعم أكملوا المظهر بشكل متوازن وعصري.

