ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة "سفاري" عفوية وعملية، تجمع بين الراحة والأناقة في قلب الطبيعة الصحراوية بواحة سيوة.

وجاء ذلك خلال عدة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ما هي القطع الأساسية التي اعتمدتها مايان؟

اختارت مايان ملابس مريحة تناسب أجواء المغامرة، حيث ارتدت قميصاً قطنياً أبيض بسيطاً، ونسقته مع بنطلون "كارجو"؛ بلون "البيج" الرملي المزود بجيوب جانبية، مما جعل الإطلالة متناغمة تماماً مع ألوان الكثبان الرملية المحيطة بها.

كيف أضفى الوشاح لمسة جمالية على المظهر؟

بحسب موقع "Harper’s Bazaar"، أبرز جمال الإطلالة وكسر حيادية الألوان، وأضافتها وشاحاً كبيراً (شال) بنقوش "البيزلي" التقليدية وألوان دافئة تمزج بين الأحمر، الأزرق، والبنفسجي.

وضع الوشاح فوق الرأس بأسلوب منسدل أعطى طابعاً شرقياً وحيوياً للصور.

ما هي الإكسسوارات التي أكملت "ستايل" المغامرة؟

اعتمدت مايان إكسسوارات بسيطة لكنها أساسية لهذا النوع من الرحلات؛ نظارات شمسية، دائرية بعدسات ملونة فاتحة وإطار معدني رفيع.

كما اختارت أن تترك شعرها منسدلاً تحت الوشاح بطبيعية تامة لتناسب الأجواء العفوية.

