شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عدة صور عائلية تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، لتطل بإطلالة تجمع بين الأناقة والراحة اليومية.

ماذا قالت اختياراتها عن أسلوبها الشخصي؟

ارتدت شيرين بنطلون جينز كلاسيكي مع بليزر أسود وتوب باللون نفسه، تاركة شعرها منسدلًا بشكل انسيابي، مع مكياج ناعم يعكس أسلوبها الراقي والهادئ في الموضة.

لماذا البليزر الأسود رمز أناقة لا غنى عنه؟

وفقًا لمجلات الموضة العالمية مثل Vogue، يُعتبر البليزر الأسود قطعة أساسية في أي خزانة، لأنه يعكس الثقة، الأناقة الكلاسيكية، والقدرة على التكيف مع مختلف المناسبات.

يمكن ارتداؤه رسميًا أو بشكل كاجوال مع الجينز، تمامًا كما فعلت سيرين، ما يمنح الإطلالة توازنًا بين الرسمية والعصرية.

هل هذا المزيج بين الجينز والبليزر خيار ذكي؟

الجمع بين جينز بسيط وبليزر أسود أنيق يمنحك إطلالة عصرية دون التخلي عن الرقي.

هذا الأسلوب يظهر أنك مستعدة لكل مناسبة، سواء كان اجتماع عمل أو لقاء عائلي، ويبرز شخصية مرتدية القطعة بثقة وذوق رفيع.

اقرأ أيضا:

مي سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟

إطلالة رياضية أنيقة للفنانة مي سليم تخطف الأنظار- ما سر اللوك؟