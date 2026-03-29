اختارت مي سليم إطلالة رياضية متكاملة باللون العنّابي، وهو من الألوان الدافئة التي تعكس الأناقة والبساطة في آنٍ واحد؛ وجاء ذلك خلال مشاركتها مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ما تفاصيل اللوك؟

الطقم جاء بتصميم عصري مميز، حيث ارتدت بلوزة قصيرة بأكمام طويلة وحواف متموجة أضفت لمسة أنثوية ناعمة، مع بنطلون ضيق عالي الخصر أبرز رشاقتها بشكل متوازن دون مبالغة.

ما التفاصيل الكاملة للإطلالة

اعتمدت حذاءً رياضيًا بتفاصيل وردية، ما أضفى لمسة حيوية وكسر رتابة اللون الداكن، إلى جانب تسريحة شعر منسدل بتموجات طبيعية عززت من الإطلالة البسيطة والأنيقة.

بما تتميز الإطلالة

ما يميز هذه الإطلالة هو قدرتها على الدمج بين العملية والأنوثة، حيث بدت مناسبة للأجواء الرياضية دون التخلي عن اللمسة الجمالية التي تعوّد جمهور مي سليم عليها.

هل هناك طابع حضور لافت لمي سليم

ظهرت مي سليم بابتسامة واثقة ووضعية مريحة، ما أضفى على الصورة طابعًا حيويًا يعكس شخصيتها المرحة وحضورها القوي.

لماذا اختارت اللون البرجندي؟

بحسب موقع "Vogue"، اللون البرجندي من الألوان الراقية في عالم الموضة، إذ يرمز إلى الفخامة والثقة والدفء.



اختيار مي سليم لهذا اللون يعكس ذوقًا ناضجًا يميل إلى الأناقة الهادئة بعيدًا عن الصخب، كما يمنح الإطلالة طابعًا مميزًا يناسب مختلف الأوقات.

هل يمكن الجمع بين الراحة والأناقة في الإطلالة الرياضية؟

تؤكد هذه الإطلالة أن الأناقة لا تتعارض مع الراحة، إذ اختارت مي سليم ملابس عملية تناسب الأجواء الرياضية، دون التخلي عن اللمسات الجمالية التي تعكس شخصيتها العصرية.

