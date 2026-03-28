تألقت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة القميص الأخضر الساتان؟

ارتدت ياسمين قميصا باللون الأخضر من خامة الساتان، ما أضفى على إطلالتها لمسة ناعمة وأنيقة بفضل لمعان القماش وانسيابيته، ليمنحها مظهرا جذابا ومميزا.

لماذا اختارت الجينز الفاتح في تنسيقها؟

ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح، ليجمع اللوك بين الأناقة والجاذبية.

كيف أكملت مكياجها وتسريحة شعرها اللوك؟

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ما سر جاذبية اللون الأخضر في عالم الموضة؟

وفقا لموقع "verywellmind"، ارتداء اللون الأخضر خيارا مميزا في الموضة، لأنه يمنح شعورا بالراحة والهدوء بفضل ارتباطه بالطبيعة، كما يضفي على الإطلالة لمسة من الأناقة والجاذبية، ما يجعله مناسبا للإطلالات اليومية والأنيقة معا.

كيف يمكن تنسيق اللون الأخضر بسهولة؟

إضافة إلى ذلك، يتميز هذا اللون بسهولة تنسيقه مع ألوان عديدة مثل الأبيض والأسود والبيج، كما تناسب درجاته المختلفة معظم ألوان البشرة.

