الإيغاد: الشعب السوداني يريد السلام نعمل على إنهاء الحرب

قال المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" بالسودان، لورنس كورباندي، إن عودة السودان إلى إيغاد مهم جدا لتحقيق السلام في البلاد والمنطقة.

وأوضح كورباندي، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أن عودة السودان إلى المنظمة ستمكنه من استعادة شرعيته وسيحظى بالمساندة من الدول الأعضاء.

وأكد كورباندي، أن الإيغاد لديها خبرة في حل النزاعات وعودة الحكومة السودانية ستمكنها من حل الأزمة في البلاد.

وأشار مبعوث الإيغاد، إلى "أن الشعب السوداني يريد السلام والمنظمة تعمل على ذلك منذ اليوم الأول من الحرب".

وأضاف المبعوث الإيغاد،: "نعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية تنهي الحرب في البلاد".

ولفت كورباندي، إلى أن الإيغاد تبذل قصار جهدها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء العسكريين والسياسيين في البلاد.