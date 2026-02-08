إعلان

يسرا بلوك أبيض ساحر.. هذا سر اللوك؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:00 م 08/02/2026 تعديل في 06:02 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بالأبيض الأنيق.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور
  • عرض 3 صورة
    بالأبيض الأنيق.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يسرا ببدلة باللون الأبيض الناصع، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والنعومة.

كما تميز التصميم بصيحة "الأوفر سايز" الأنيق، بالإضافة إلى قصته الانسيابية التي تتماشى مع قوام الجسم.

واختارت مكياجا بدرجات النيود، ورسمة عيون سموكي، مع هيليتر خفيف على الخدود، وتركت خصلات شعرها الانسيابي منسدلا على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وكولية ضخم، وشنطة يد.

وبحسب "فوج" فإن اللون الأبيض يمنح مرتدية روح من البراءة والنقاء، والبساطة والوضوح، وهو اللون المفضل في التصاميم "المينيماليزم" التي تركز على الجوهر بعيداً عن التزاحم البصري.

ويرمز اللون الأبيض إلى "اللوحة البيضاء" أو الصفحة الفارغة، مما يجعله تعبيراً عن التجدد، الأمل، والبدايات الجديدة، لذا فهو يرمز اليوم إلى الأناقة الرفيعة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

يسرا اللون الأبيض موضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
شئون عربية و دولية

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
رياضة محلية

"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
نصائح طبية

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟