بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يسرا ببدلة باللون الأبيض الناصع، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والنعومة.

كما تميز التصميم بصيحة "الأوفر سايز" الأنيق، بالإضافة إلى قصته الانسيابية التي تتماشى مع قوام الجسم.

واختارت مكياجا بدرجات النيود، ورسمة عيون سموكي، مع هيليتر خفيف على الخدود، وتركت خصلات شعرها الانسيابي منسدلا على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وكولية ضخم، وشنطة يد.

وبحسب "فوج" فإن اللون الأبيض يمنح مرتدية روح من البراءة والنقاء، والبساطة والوضوح، وهو اللون المفضل في التصاميم "المينيماليزم" التي تركز على الجوهر بعيداً عن التزاحم البصري.

ويرمز اللون الأبيض إلى "اللوحة البيضاء" أو الصفحة الفارغة، مما يجعله تعبيراً عن التجدد، الأمل، والبدايات الجديدة، لذا فهو يرمز اليوم إلى الأناقة الرفيعة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل.