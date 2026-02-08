إعلان

بإطلالة شتوية راقية داليا البحيري تخطف الأنظار- هكذا نسقته؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:57 م 08/02/2026 تعديل في 06:57 م
    لمسة شتوية فاخرة.. داليا البحيري بإطلالة لافتة
    أناقة الشتاء تبرز جمال داليا البحيري في أحدث ظهور
    داليا البحيري تتألق بإطلالة شتوية ساحرة
    بلوك شتوي أنيق.. داليا البحيري تخطف الأضواء
    داليا البحيري بإطلالة شتوية دافئة وأنيقة تخطف القلوب
    داليا البحيري
    داليا البحيري وزوجها
    سحر الشتاء يزين إطلالة داليا البحيري
    سحر الشتاء يزين إطلالة داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت داليا جاكيتاً قصيراً من الفرو باللون البني، وتركته مفتوحاً لإبراز ما تحته، مما أضاف لمسة من الدفء والفخامة إلى مظهرها.

ونسقت مع المعطف "توب" داخلي باللون الأسود، واختارت بنطلوناً واسعاً من قماش الستان بنقشة "التايجر" أو الفهد باللون البني.

حملت حقيبة يد فاخرة من طراز Louis Vuitton Coussin PM باللون البيج أو الكاميل، مزودة بسلسلة ذهبية سميكة تضفي لمسة من الرقي.

وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية أنيقة وقلادة طويلة متدلية.

ووفق موقع"verywellmind"يرمز الفرو البني إلى الفخامة والدفء ويعتبر الفرو، سواء كان طبيعياً أو صناعياً، رمزاً تقليدياً للدفء والرفاهية في الإطلالات الشتوية.

واللون البني هو لون محايد وكلاسيكي يظل دائماً في الأسلوب، ويتسم بالدفء والملاءمة لمعظم درجات البشرة، خاصة لمن يجدون الأسود قاسياً جداً عليهم.

تبرز القطع المصنوعة من الفرو الصناعي البني كـ "قطعة مميزة" في حد ذاتها، مما يدل على الجرأة في اختيار الأزياء التي توفر الراحة والأناقة في الوقت نفسه.

داليا البحيري موضة اللون البني فرو

