بلوك شتوي أنيق.. داليا البحيري تخطف الأضواء

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة داليا البحيري بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت داليا جاكيتاً قصيراً من الفرو باللون البني، وتركته مفتوحاً لإبراز ما تحته، مما أضاف لمسة من الدفء والفخامة إلى مظهرها.

ونسقت مع المعطف "توب" داخلي باللون الأسود، واختارت بنطلوناً واسعاً من قماش الستان بنقشة "التايجر" أو الفهد باللون البني.

حملت حقيبة يد فاخرة من طراز Louis Vuitton Coussin PM باللون البيج أو الكاميل، مزودة بسلسلة ذهبية سميكة تضفي لمسة من الرقي.

وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية أنيقة وقلادة طويلة متدلية.

ووفق موقع"verywellmind"يرمز الفرو البني إلى الفخامة والدفء ويعتبر الفرو، سواء كان طبيعياً أو صناعياً، رمزاً تقليدياً للدفء والرفاهية في الإطلالات الشتوية.

واللون البني هو لون محايد وكلاسيكي يظل دائماً في الأسلوب، ويتسم بالدفء والملاءمة لمعظم درجات البشرة، خاصة لمن يجدون الأسود قاسياً جداً عليهم.

تبرز القطع المصنوعة من الفرو الصناعي البني كـ "قطعة مميزة" في حد ذاتها، مما يدل على الجرأة في اختيار الأزياء التي توفر الراحة والأناقة في الوقت نفسه.