صيامك قد يتحول من نعمة إلى نقمة.. نصائح لإفطار رمضاني صحي متكامل

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي من نظام "الوجبة العنيفة" المليئة بالدسم والمقليات فور الأذان، مؤكدًا أن الصائم يضع جسده في اختبار ثقيل ومفاجئ يتنافى مع القواعد العلمية السليمة.

وقال نزيه، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن اليوم الرمضاني يجب أن يشتمل على أربع وجبات بدلاً من وجبتين، منتقدًا تحويل الصيام لواقع "الوجبة الممتدة" من الفطور حتى السحور، وهو ما يحول النعمة الصحية إلى نقمة طبية تمامًا.

وأكد استشاري التغذية أن "الفطور التمهيدي" يجب أن يقتصر على سوائل سكرية خفيفة وحساء دافئ لتهيئة الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى ضرورة الانتظار لمدة ثلاثين دقيقة قبل البدء في الوجبة الرئيسية لكسر حدة النهم.

وأشار إلى أن الوجبة الرئيسية يجب أن توازن بين السلطة والبروتين والنشويات، واصفًا البيض بـ "بروتين الغلابة" لقدرة الجسم على امتصاصه بنسبة كاملة، مع ضرورة طهيه جيدًا لكسر مادة "الافيدين" الضارة بالصحة تمامًا.

وشدد نزيه على أهمية "الوجبة البينية" التي تتكون من الفاكهة أو قطع صغيرة من الحلوى الرمضانية، محذرًا من الإفراط في الحلويات الذي يؤدي لارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية بنهاية الشهر الفضيل دومًا.