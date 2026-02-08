إعلان

صيامك قد يتحول من نعمة إلى نقمة.. نصائح لإفطار رمضاني صحي متكامل

كتب : حسن مرسي

09:15 م 08/02/2026

مجدي نزية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي من نظام "الوجبة العنيفة" المليئة بالدسم والمقليات فور الأذان، مؤكدًا أن الصائم يضع جسده في اختبار ثقيل ومفاجئ يتنافى مع القواعد العلمية السليمة.

وقال نزيه، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن اليوم الرمضاني يجب أن يشتمل على أربع وجبات بدلاً من وجبتين، منتقدًا تحويل الصيام لواقع "الوجبة الممتدة" من الفطور حتى السحور، وهو ما يحول النعمة الصحية إلى نقمة طبية تمامًا.

وأكد استشاري التغذية أن "الفطور التمهيدي" يجب أن يقتصر على سوائل سكرية خفيفة وحساء دافئ لتهيئة الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى ضرورة الانتظار لمدة ثلاثين دقيقة قبل البدء في الوجبة الرئيسية لكسر حدة النهم.

وأشار إلى أن الوجبة الرئيسية يجب أن توازن بين السلطة والبروتين والنشويات، واصفًا البيض بـ "بروتين الغلابة" لقدرة الجسم على امتصاصه بنسبة كاملة، مع ضرورة طهيه جيدًا لكسر مادة "الافيدين" الضارة بالصحة تمامًا.

وشدد نزيه على أهمية "الوجبة البينية" التي تتكون من الفاكهة أو قطع صغيرة من الحلوى الرمضانية، محذرًا من الإفراط في الحلويات الذي يؤدي لارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية بنهاية الشهر الفضيل دومًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي نزيه نصائح لإفطار اخر النهار تامر أمين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه
زووم

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه

بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
حوادث وقضايا

استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟