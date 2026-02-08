الأمن الإيراني يعتقل رئيسة جبهة الإصلاحات وبعض القيادات

أفادت وكالة فارس الإيرانية، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت مساء اليوم الأحد، رئيسة جبهة الإصلاحات والأمينة العامة لحزب اتحاد الأمة الإيرانية، آذر منصوري وبعض القيادات والناشطون من الجبهة.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن الناشطون المعتقلون يواجهون تهم معارضة الدستور ودعم حملات العدو وتبني دعوات سرية لإسقاط النظام الإيراني.

وأوضحت الوكالة، أن عملية الاعتقال كانت مشتركة بين منظمة استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الايرانية.

واتهمت قوات الأمن الإيرانية، الناشطون بأنهم عناصر متطرفة كانت تقوم بتحريض الأجواء الاجتماعية والسياسية في البلاد عبر الافتراء ونشر مواقف كاذبة ضد النظام وتخريب الاستقرار والتماسك الوطني.