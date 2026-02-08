إعلان

الأمن الإيراني يعتقل رئيسة جبهة الإصلاحات وبعض القيادات

كتب : عبدالله محمود

09:24 م 08/02/2026

قوات الأمن الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة فارس الإيرانية، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت مساء اليوم الأحد، رئيسة جبهة الإصلاحات والأمينة العامة لحزب اتحاد الأمة الإيرانية، آذر منصوري وبعض القيادات والناشطون من الجبهة.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن الناشطون المعتقلون يواجهون تهم معارضة الدستور ودعم حملات العدو وتبني دعوات سرية لإسقاط النظام الإيراني.

وأوضحت الوكالة، أن عملية الاعتقال كانت مشتركة بين منظمة استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الايرانية.

واتهمت قوات الأمن الإيرانية، الناشطون بأنهم عناصر متطرفة كانت تقوم بتحريض الأجواء الاجتماعية والسياسية في البلاد عبر الافتراء ونشر مواقف كاذبة ضد النظام وتخريب الاستقرار والتماسك الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الأمن الإيرانية إيران اعتقال رئيسة جبهة الإصلاحات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يحذر من "ضياع أمريكا" ويطالب الجمهوريين بالقتال لإنقاذ الانتخابات
شئون عربية و دولية

ترامب يحذر من "ضياع أمريكا" ويطالب الجمهوريين بالقتال لإنقاذ الانتخابات
ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)
أخبار مصر

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)
"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال
زووم

"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال
بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
الموضة

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)