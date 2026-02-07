إعلان

خطفت الأنظار.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة سيرين عبد النور

كتب : أسماء مرسي

12:24 م 07/02/2026
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت سيرين بفستان طويل باللون البنفسجي الفاتح، تميز بقصة الكاب و تطريزات أنيقة أضفت عليه لمسة مميزة.

جاء تصميم الفستان مزود بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، ونسقت سيرين معه حزاما ذهبيا عند منطقة البطن، ما أبرز قوامها بشكل أنيق.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، بينما تنسيق الإطلالة بواسطة الاستايلست جورج شمعون.

واعتمدت مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، من تنفيذ خبيرة التجميل سينثيا بشارة.

واختارت سيرين تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف منير العيساوي.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الذهبي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، من دار "يبريم" للمجوهرات.

الفنانة سيرين عبد النور إطلالة سيرين عبد النور سيرين عبد النور على إنستجرام سيرين عبد النور بفستان طويل

