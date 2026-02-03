إعلان

تارا عماد تخطف الأنظار بلوك مميز.. كيف نسقته؟

كتب : شيماء مرسي

12:08 م 03/02/2026

الفنانة تارا عماد

أطلت الفنانة تارا عماد بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت تارا بفستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر يتسم بأنه مكشوف عند منطقة الصدر وبكشكشات انسيابية عند منطقة الخصر.

وبحسب "makeyourimage"، يساعد اللون الأسود على إخفاء تفاصيل الجسم الغير مرغوب فيها، كما يتميز بقدرته على إظهار القوام بشكل متناسق وأكثر نحافة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تارا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي أبرز ملامح وجهها.

واختارت تارا أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

وزينت تارا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه حلق وخاتم بالإضافة إلى أسورة.

ونسقت تارا مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنفس لون الفستان.

