أحمد حاتم يخطف الأنظار بـ بدلة أنيقة في أحدث ظهور

6 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس في أحدث ظهور لها

ظهر الفنان أحمد حاتم بلوك أنيق، وذلك من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ارتدى أحمد بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص وبنطلون وربطة عنق بنفس اللون.

ونسق حاتم مع إطلالته حذاء أنيق باللون الأسود يتماشى مع لون البدلة.

ووفقا لـ "gentwith"، البدلة البيضاء تمنح الرجل مظهرا فخما ومختلفا عن البدلات الداكنة التقليدية.

كما أن اللون الأبيض يعطي شعورا بالجاذبية والثقة بالنفس والأناقة خصوصا في الاحتفالات النهارية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقها مع ربطات عنق بألوان متعددة، وأحذية سوداء أو بنية.