أحمد حاتم يخطف الأنظار بـ بدلة أنيقة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

12:49 م 03/02/2026
    أحمد حاتم (1)
    أحمد حاتم (4)
    أحمد حاتم (5)
    أحمد حاتم (3)
    أحمد حاتم (7)
    أحمد حاتم (2)
    أحمد حاتم (6)
    أحمد حاتم

ظهر الفنان أحمد حاتم بلوك أنيق، وذلك من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ارتدى أحمد بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص وبنطلون وربطة عنق بنفس اللون.

ونسق حاتم مع إطلالته حذاء أنيق باللون الأسود يتماشى مع لون البدلة.

ووفقا لـ "gentwith"، البدلة البيضاء تمنح الرجل مظهرا فخما ومختلفا عن البدلات الداكنة التقليدية.

كما أن اللون الأبيض يعطي شعورا بالجاذبية والثقة بالنفس والأناقة خصوصا في الاحتفالات النهارية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقها مع ربطات عنق بألوان متعددة، وأحذية سوداء أو بنية.

أحمد حاتم إنستجرام

