مايا دياب بلوك ملفت.. لماذا اختارت اللون الفضي؟

كتب : شيماء مرسي

11:27 ص 03/02/2026 تعديل في 11:35 ص
تألقت المطربة مايا دياب بإطلالة ملفتة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت مايا فستان طويل باللون الفضي اللامع يميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر أبرز تفاصيل جسمها ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الفضي يلفت الأنظار خصوصا في السهرات والمناسبات المسائية، كما أن هذا اللون الفضي يناسب جميع درجات البشرة سواء الفاتحة أو الداكنة ويبرز جمال ملامح الوجه دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

وتركت مايا خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت مايا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

مايا دياب إنستجرام

