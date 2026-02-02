6 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس في أحدث ظهور لها
كتب : شيماء مرسي
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
تألقت المطربة بلقيس بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ظهرت بلقيس بفستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر،
من تصميم "jeanlouissabaji".
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بلقيس مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، بواسطة خبيرة التجميل "bexbeautyofficial".
وتركت بلقيس خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر "Rafi Fazaa".
وزينت بلقيس إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم، من تصميم "messika".