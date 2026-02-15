البترول تستعد لشهر رمضان بضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا

كتب- أحمد الخطيب:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اكتمال استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكدة جاهزية منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز وخدمات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، الذي يشهد عادةً زيادة موسمية في معدلات الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر زيادة الكميات المطروحة بالأسواق من أسطوانات البوتاجاز لتتجاوز مليون أسطوانة يوميًا، في إطار الإجراءات المستمرة لتأمين هذه السلعة الحيوية على مدار العام، مؤكدة توافر أرصدة البوتاجاز وانتظام حركة التوزيع للسوق المحلي بالمعدلات المطلوبة، وفق خطة مرنة تراعي تغيرات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات والمناطق الجغرافية.

وفي إطار الاستعدادات، تعمل مصانع شركة "بتروجاس" التابعة للوزارة، وعددها 9 مصانع، بنظام 3 ورديات، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج قبل حلول رمضان، إلى جانب تكثيف شحن الأسطوانات من خلال 37 محطة تعبئة تابعة للقطاع الخاص.

كما تم التأكيد على انتظام عمل أكثر من 3 آلاف مستودع لتوزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية، مع تشديد الرقابة على منظومة التوزيع، واستمرار الحملات من اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتنسيق مع مديريات ومباحث التموين.

وأكدت الوزارة جاهزية أسطول نقل البوتاجاز بالتنسيق مع شركة "السهام البترولية"، مع التشديد على الالتزام الصارم باشتراطات السلامة والأمان في عمليات الشحن والنقل. ومراعاةً لزيادة استهلاك أسطوانات البوتاجاز التجارية (وزن 25 كجم)، فقد تم إقرار حصص إضافية لبعض المحافظات توزع من خلال شركة "بوتاجاسكو".

وتتابع شركة "بتروجاس" موقف الاستهلاك بالتنسيق مع مديريات التموين لرصد الاحتياجات الطارئة في أي منطقة، مع وجود أرصدة جاهزة من الأسطوانات وسيارات توزيع للدفع الفوري بها لمناطق الاحتياج.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، تم التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الإمدادات للعملاء المنزليين والتجاريين بالكميات والضغوط المناسبة لمواكبة زيادة الاستهلاك.

وقد اتخذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إجراءات استباقية بتوجيه شركات التوزيع بمختلف المحافظات بتنفيذ أعمال دعم للشبكات في عدد من المناطق، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة والإصلاحات، وضبط ضغوط محطات تخفيض ضغط الغاز والمنظمات الرئيسية، وقد تم الانتهاء من هذه الأعمال بالفعل.

كما جرى تعزيز فرق الطوارئ المدربة للتعامل مع أي بلاغات على مدار 24 ساعة، وتنفيذ تمركزات ميدانية لسرعة الاستجابة، وتكثيف دوريات المرور على الخطوط والشبكات لمتابعة الضغوط.

ميدانيًا، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولتين مفاجئتين لتفقد سير العمل بمصنع شركة "بتروجاس" لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمنطقة القطامية، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية، وكذلك تفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة "جاسكو".

وخلال زيارته لمصنع القطامية، تفقد الوزير مظلات تعبئة الأسطوانات المنزلية، واستمع لشرح من المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس الشركة، الذي أوضح أن المصنع ينتج نحو 55 ألف أسطوانة يومياً من خلال 7 مظلات تعبئة، ويغذي محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية وبني سويف، ويضم سعات تخزين مناسبة.

واطلع الوزير على مراحل العمل، بدءاً من اختبار صلاحية الأسطوانة وتجهيزها، والتأكد من الأوزان المعتمدة، وصولًا لإعادة اختبارها بعد التعبئة لضمان سلامتها. كما تابع مجريات العمل مع العاملين بمظلات التعبئة، مؤكدًا الدعم الكامل لهم ومهنئًا إياهم بالشهر الكريم.

كما تفقد عمليات شحن المنتج النهائي لأسطول سيارات النقل، مشدداً على أن الالتزام باشتراطات السلامة والأمان في نقل المنتجات البترولية يأتي في مقدمة الأولويات، ومؤكدًا أهمية تدريب السائقين على القيادة الآمنة، ومشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز السلامة بمنظومة النقل.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الالتزام الصارم بقواعد وإجراءات السلامة بمصانع التعبئة، واستخدام سلطة إيقاف العمل حال وجود خطر، موجهاً بتكثيف العمل لإحلال وتجديد الأسطوانات المتداولة بالسوق.