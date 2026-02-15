إعلان

باللون الأزرق الملكي.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتب : نرمين ضيف الله

06:36 م 15/02/2026 تعديل في 06:37 م
أطلت الفنانة كارول سماحة بإطلالة ملكية ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت كارول فستاناً بلون "الأزرق الملكي" لافت للأنظار، يجمع بين الفخامة والنعومة في آن واحد.

ارتدت فستان طويل بفتحة صدر مكشوفة الكتفين، مع قصة ضيقة تبرز رشاقة القوام.

وتميز الفستان بتفاصيل من الريش الكثيف الذي زين منطقة الصدر بالكامل، مما أضفى لمسة من الفخامة "الدراماتيكية" التي تفضلها النجمات على المسرح.

نسقت معه عقداً ماسياً فاخراً، واعتمدت مكياجاً ترابياً هادئاً يبرز ملامحها، مع تسريحة شعر منسدلة بنعومة.

وفقا لموقع "noblemacmillan"، يحمل اللون الأزرق في عالم الأزياء معاني عميقة

الملكية والسلطة، يُعرف هذا التدرج بـ "الأزرق الملكي"، وهو يرمز تاريخياً إلى النبل والرفعة، ويمنح مرتديته حضوراً قوياً يجمع بين الهيبة والجاذبية.

الأزرق الملكي كارول سماحة موضة

