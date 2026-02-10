إعلان

هنا شيحة بلوك جذاب.. كيف أطلت؟

كتب : شيماء مرسي

06:21 م 10/02/2026
تألقت الفنانة هنا شيحة بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت هنا بجاكيت طويل باللون الأسود ونسقت أسفله قميص باللون الرصاصي وبنطلون باللون الأسود.

وفقا لـ "فوج"، يساعد اعتماد المكياج الهادئ على إبراز ملامح الوجه بدون مبالغة، ويتماشى مع الإستايل الكاجوال، الرسمي، والسهرات الراقية.

واعتمدت هنا مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت هنا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ونسقت هنا مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

هنا شيحة إطلالة أنيقة إنستجرام

