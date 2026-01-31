إعلان

الأبيض يليق بها.. معلومات وصور عن إطلالة يارا السكري

كتب : أسماء مرسي

11:02 ص 31/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    يارا السكري (1)
  • عرض 8 صورة
    يارا السكري (4)
  • عرض 8 صورة
    يارا السكري (2)
  • عرض 8 صورة
    يارا السكري (5)
  • عرض 8 صورة
    يارا السكري (3)
  • عرض 8 صورة
    يارا السكري (6)
  • عرض 8 صورة
    يارا السكري (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة بلوك ناعم، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يارا مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، مصنوعا من الساتان، يتميز بقصة ضيقة تبرز قوامها بشكل جذاب.

والتصميم جاء بفتحة رقبة عميقة وصيحة "الأوف شولدر"، كما أضاف الشال البني المصنوع من خامة الفرو، لمسة فاخرة من الرقي والجاذبية إلى الإطلالة.

الفستان من دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو"، وتنسيق الاستايلست إسلام متولي.

اختارت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة طبيعية، بواسطة صالون "موكا للشعر".

كما أكملت مظهرها بمكياج نيود يبرز عينيها مع أحمر شفاه ناعم، ما منحها طابعا جذابا.

وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

يارا السكري إنستجرام إطلالة يارا السكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية
شئون عربية و دولية

مصر ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
أخبار مصر

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
طرح إعلان مسلسل "السوق الحرة استعدادا لعرضه في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

طرح إعلان مسلسل "السوق الحرة استعدادا لعرضه في رمضان 2026
"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا
أخبار مصر

"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان