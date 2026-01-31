الأبيض يليق بها.. معلومات وصور عن إطلالة يارا السكري

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة بلوك ناعم، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يارا مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، مصنوعا من الساتان، يتميز بقصة ضيقة تبرز قوامها بشكل جذاب.

والتصميم جاء بفتحة رقبة عميقة وصيحة "الأوف شولدر"، كما أضاف الشال البني المصنوع من خامة الفرو، لمسة فاخرة من الرقي والجاذبية إلى الإطلالة.

الفستان من دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو"، وتنسيق الاستايلست إسلام متولي.

اختارت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة طبيعية، بواسطة صالون "موكا للشعر".

كما أكملت مظهرها بمكياج نيود يبرز عينيها مع أحمر شفاه ناعم، ما منحها طابعا جذابا.

وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.