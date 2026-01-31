لوك بسيط ومحتشم.. كيف نسقت ريهام عبد الغفور إطلالتها؟

الأبيض يليق بها.. معلومات وصور عن إطلالة يارا السكري

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بإطلالة محتشمة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ريهام مرتدية فستانا طويلا باللون البرجندي، يتميز بياقة عالية وتصميم انسيابي يبرز قوام جسمها بطريقة محتشمة وبسيطة.

جاء الفستان بقصة "درابيه" ناعمة أضافت لمسة من الرقي على التصميم، ما منحها مظهرا أنيقا.

اختيار اللون البرجندي الكلاسيكي مع التفاصيل البسيطة للفستان ساهم في جعل إطلالتها مُلفتة للأنظار.

واعتمدت ريهام مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبير التجميل نهال خليل.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى أبرزت ملامح وجهها بشكل أنيق بواسطة المصفف محمود أحمد.

وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.