بلوك شتوي.. مي حلمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

أطلت الإعلامية مي حلمي بلوك شتوي مميز ودافئ، خلال صورة شاركتها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أثناء استمتاعها بالأجواء الثلجية في سويسرا.

وظهرت مي بمعطف بالطو ضخم من الفراء الطبيعي بتدرجات اللون البني والرمادي، جاء بتصميم أوفر سايز يمنح شعورًا بالفخامة والدفء، ليكمل أجواء الطبيعة الجبلية القاسية بشكل مثالي.

وأكملت الإطلالة بتنسيق قبعة رأس دافئة من الفراء باللون البني المحروق، مع قفازات شتوية مبطنة باللون الأسود، وحقيبة يد كلاسيكية من ماركة "شانيل" باللون الأسود، ما منح اللوك توازنًا بين العملية والفخامة في آن واحد.

وبحسب موقع maymer، يمنح ارتداء الملابس باللون البني لمسة من الرقي الكلاسيكي، كما يبرز جمال البشرة بطريقة أنيقة وراقية.