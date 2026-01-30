إعلان

بلوك شتوي.. مي حلمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

كتب - محمود عبده:

11:54 م 30/01/2026

الإعلامية مي حلمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الإعلامية مي حلمي بلوك شتوي مميز ودافئ، خلال صورة شاركتها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أثناء استمتاعها بالأجواء الثلجية في سويسرا.

وظهرت مي بمعطف بالطو ضخم من الفراء الطبيعي بتدرجات اللون البني والرمادي، جاء بتصميم أوفر سايز يمنح شعورًا بالفخامة والدفء، ليكمل أجواء الطبيعة الجبلية القاسية بشكل مثالي.

وأكملت الإطلالة بتنسيق قبعة رأس دافئة من الفراء باللون البني المحروق، مع قفازات شتوية مبطنة باللون الأسود، وحقيبة يد كلاسيكية من ماركة "شانيل" باللون الأسود، ما منح اللوك توازنًا بين العملية والفخامة في آن واحد.

وبحسب موقع maymer، يمنح ارتداء الملابس باللون البني لمسة من الرقي الكلاسيكي، كما يبرز جمال البشرة بطريقة أنيقة وراقية.

الإعلامية مي حلمي

الإعلامية مي حلمي مي حلمي بأطلالة شتوية إطلالة مي حلمي مي حلمي على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟
رياضة محلية

"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟
"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
شئون عربية و دولية

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
أخبار مصر

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
أخبار مصر

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟