بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها

كتب - محمود عبده :

12:02 ص 31/01/2026

بسمة بوسيل

أطلت الفنانة والمصممة بسمة بوسيل، بلوك شتوي عصري وهادئ، وذلك من خلال صورة "سيلفي" شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت بسمة سترة شتوية "جاكيت" باللون الأسود، جاء بتصميم رياضي أنيق بياقة مرتفعة وسحاب أمامي.

وأكملت إطلالتها بتنسيق نظارة طبية مميزة بإطار "عين القطة" باللون الأزرق المتدرج مع لمسات ذهبية عند الجوانب، مما أضفى لمسة من الذكاء والأناقة على ملامحها.

وفقا لموقع "hashnode"، فإن اعتماد اللون الأسود في الإطلالات الشتوية اليومية يمنح شعورا بالثقة والغموض الجذاب.

