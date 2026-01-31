"ملكة الريد كاربت".. ليلى علوي بفستان ملكي أنيق وسعره مفاجأة

كعادتها، خطفت النجمة الكبيرة ليلى علوي الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق خريطة مسلسلات رمضان 2026، بإطلالة ملكية أنيقة.

ليلى اختارت فستان أسود فاخر، جاء متناغمًا تمامًا مع هيمنة اللون الأسود على إطلالات النجمات في الحفل، لكنه تميز بتفاصيل ملكية جعلته من أبرز وأقوى الإطلالات.

الفستان طويل حتى الأرض (Floor-Length Gown) ومصنوع من خامة الساتان المخملي (Velvet Satin)، التي تجمع بين النعومة واللمعان الهادئ، ما أضفى إحساسًا بالفخامة والرقي.

التصميم جاء بقصة off-shoulder مكشوفة الكتفين، مع ياقة دائرية شفافة من الشيفون أو التول في الجزء العلوي.

العنصر الأكثر تميزًا في الفستان كان الكاب الطويل المصنوع من نفس الخامة، والمتدلي من الأكمام الطويلة حتى الأرض.

أما التطريز، فجاء فخمًا ومدروسًا، زين الجزء العلوي والجوانب بتطريزات يدوية من الكريستال والخرز الذهبي، بتصميمات تشبه الزخارف النباتية أو الزهور.

أكملت ليلى الإطلالة بمجوهرات بسيطة ولامعة، اعتمدت فيها على قلادة وأقراط أنيقة دون إفراط، مع شعر مصفف بموجات. ك

الفستان من تصميم Tracy Studio، وهو موديل Velvet Satin Cape Sleeve Gown In Black.

سعر الفستان 78,737 ليرة لبنانية، وبمقارنة التصميم بأسعار فساتين Tracy Studio المماثلة عالميًا، والتي تتراوح عادة بين 1,200 و2,000 دولار أمريكي، فإن السعر التقريبي للفستان قد يصل إلى ما بين 56 ألف و94 ألف جنيه.