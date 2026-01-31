رضوى الشربيني بفستان محتشم سعره 45 ألف جنيه في حفل المتحدة 2026

دينا الشربيني تتألق بفستان جريء من طوني ورد في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان

كتبت- أميرة حلمي:

الإطلالة اللي ظهرت بيها الإعلامية رضوى الشربيني في حفل المتحدة للخدمات الإعلامية لإعلان خريطة دراما رمضان 2026 كانت واحدة من أبرز الإطلالات اللي لفتت الأنظار على الريد كاربت، وجاءت بتوقيع المصممة العراقية Zeena Zaki.

رضوى اختارت فستان طويل (Maxi Gown) بقصة كلاسيكية، مع تنورة واسعة ومكسّرة بتفاصيل ناعمة ومنتظمة، ما منح الفستان حركة انسيابية.

أكثر ما ميّز الإطلالة هو التدرج اللوني، حيث بدأ الفستان باللون الأسود الداكن في الجزء العلوي، ثم انسحب بسلاسة إلى درجات الذهبي والبرونزي وصولًا إلى الأصفر المائل للعسل في الأسفل.

التصميم جاء بأكمام طويلة واسعة من الشيفون الشفاف، أما الجزء العلوي فجاء بقصة كورسيه ضيقة أبرزت الخصر بشكل أنيق، مع تفاصيل تجميع ناعمة عند الصدر، وياقة عالية مغلقة أضافت طابعًا محتشمًا وفخمًا في الوقت نفسه.

الخامات تنوعت بين الشيفون والأورجانزا الشفافة في التنورة، مع طبقات داخلية منحت الفستان حجمًا وانسيابية.

نسّقت رضوى الإطلالة مع مكياج ناعم ركز على إبراز ملامح الوجه، وتسريحة شعر أنيقة.

ويبلغ سعر الفستان 3,500 درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريبًا 44 ألف و800 جنيه.