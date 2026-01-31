"استغنت عن الفستان".. يسرا بإطلالة شتوية مختلفة في حفل المتحدة

خطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي أُقيم بدار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن خريطة دراما رمضان 2026.

يسرا اختارت طقمًا أنيقًا مكوّنًا من بنطلون وبلوزة من الحرير الناعم، باللون النود الهادئ المائل إلى البيج الوردي.

جاءت البلوزة بتصميم بسيط وأكمام طويلة، مع تفاصيل ناعمة عند منطقة الرقبة، بينما أضفى البنطلون الواسع (Wide Leg) خطوطًا مستقيمة على الإطلالة، مانحًا إياها راحة وأناقة في آنٍ واحد.

العنصر الأبرز في الإطلالة كان المعطف الطويل من الفرو الأبيض الكريمي، الذي أضاف فخامة للوك بالكامل.

المعطف الممتد حتى الأرض أعاد صيحة الفرو إلى الواجهة بقوة ضمن اتجاهات شتاء 2026، خاصة مع اختياره بلون هادئ يتماشى مع أجواء الشتاء.

وأكملت يسرا الإطلالة بحقيبة يد صغيرة مزينة بحبات لامعة من الكريستال أو اللؤلؤ، أضافت لمسة بريق ناعمة دون أن تطغى على اللوك. كما اعتمدت على إكسسوارات أنيقة تمثلت في أقراط متدلية كبيرة وقلادة بسيطة.