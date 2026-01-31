إعلان

"استغنت عن الفستان".. يسرا بإطلالة شتوية مختلفة في حفل المتحدة

كتبت- أميرة حلمي:

01:00 ص 31/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يسرا (4)
  • عرض 4 صورة
    يسرا (3)
  • عرض 4 صورة
    يسرا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي أُقيم بدار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن خريطة دراما رمضان 2026.

يسرا اختارت طقمًا أنيقًا مكوّنًا من بنطلون وبلوزة من الحرير الناعم، باللون النود الهادئ المائل إلى البيج الوردي.

جاءت البلوزة بتصميم بسيط وأكمام طويلة، مع تفاصيل ناعمة عند منطقة الرقبة، بينما أضفى البنطلون الواسع (Wide Leg) خطوطًا مستقيمة على الإطلالة، مانحًا إياها راحة وأناقة في آنٍ واحد.

العنصر الأبرز في الإطلالة كان المعطف الطويل من الفرو الأبيض الكريمي، الذي أضاف فخامة للوك بالكامل.

المعطف الممتد حتى الأرض أعاد صيحة الفرو إلى الواجهة بقوة ضمن اتجاهات شتاء 2026، خاصة مع اختياره بلون هادئ يتماشى مع أجواء الشتاء.

وأكملت يسرا الإطلالة بحقيبة يد صغيرة مزينة بحبات لامعة من الكريستال أو اللؤلؤ، أضافت لمسة بريق ناعمة دون أن تطغى على اللوك. كما اعتمدت على إكسسوارات أنيقة تمثلت في أقراط متدلية كبيرة وقلادة بسيطة.

يسرا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
شئون عربية و دولية

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أخبار المحافظات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
أخبار مصر

ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا
أجنبي

وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا

"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
رياضة محلية

"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟