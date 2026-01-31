"القومي للمرأة" يهنئ السيدات الفائزات بجوائز مصر للتميز الحكومي

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهنئة إلى الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ وهند أحمد عبدالعزيز عضوة فرع المجلس بمحافظة بني سويف وجميع السيدات الحاصلات على جوائز التميز الحكومي ضمن فعاليات احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن بالغ فخرها وسعادتها بهذا التكريم الذي يعكس تميز كوادر المجلس القومي للمرأة ويؤكد ما تبذله مقررات وعضوات فروعه من جهود مخلصة وإسهامات فاعلة في دعم قضايا المرأة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والتمكين على أرض الواقع مؤكدة تميز المرأة المصرية وكفاءتها وقدرتها على القيادة والابتكار مشددة على أن المجلس يواصل دعمه الكامل للمرأة في جميع المجالات باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة متمنية لهن كل التوفيق ومزيد من النجاح.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ فازت عن فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والأستاذة هند أحمد عبد العزيز عضوة فرع المجلس بمحافظة بني سويف فازت عن فئة أفضل موظف حكومي المركز الثاني.

كما فازت نسمة سعيد عبد العزيز الحصاوي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فازت عن فئة أفضل موظف حكومي المركز الأول والأستاذة مني عبد العزيز إسماعيل محافظة أسوان ممثلة عن فئة القيادات المتميزة مدير إدارة المركز الثاني والأستاذة عبير حمدي مشاضي حسن الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة عن فئة القيادات المتميزة مدير عام المركز الثالث والأستاذة إيمان يحي سيد خضر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة عن فئة القيادات المتميزة مدير عام المركز الثاني والأستاذة لمياء مصطفى طه حسن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة عن فئة القيادات المتميزة القيادة العليا المركز الأول والأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم محافظة أسوان ممثلة عن فئة القيادات المتميزة القيادة العليا المركز الثالث.