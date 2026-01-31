تألقت الفنانة دينا الشربيني على السجادة الحمراء لحفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026 بإطلالة أنيقة اعتمدت على الفخامة الهادئة والتفاصيل الدقيقة، واختارت فستانًا يعكس ذوقها الكلاسيكي.

الفستان جاء بقصة ضيقة تبرز القوام، مع تصميم هالتر عند الرقبة أضفى لمسة راقية وأبرز منطقة الأكتاف والرقبة بشكل أنثوي ناعم. واعتمد الفستان على تطريزات لامعة ودائرية بتدرجات فضية وشفافة، وزعت بعناية على القماش، ما منح الإطلالة بريقًا متوازنًا دون مبالغة.

اللون الفاتح المائل إلى الفضي عزز من الإحساس بالفخامة، خاصة مع القماش الانسيابي الذي ينسدل بسلاسة حتى الأرض، منتهيًا بذيل بسيط أضاف لمسة درامية خفيفة على السجادة الحمراء.

التصميم يحمل توقيع المصمم اللبناني طوني ورد، المعروف بأسلوبه الذي يجمع بين الأنوثة الكلاسيكية والتفاصيل الراقية، وهو ما ظهر بوضوح في هذه الإطلالة التي بدت مناسبة تمامًا لطبيعة الحدث.

دينا نسقت الفستان مع تسريحة شعر مشدودة ومكياج ناعم، مع حقيبة صغيرة ومجوهرات بسيطة، لتترك مساحة للفستان أن يكون نجم الإطلالة دون أي عناصر مشتتة.