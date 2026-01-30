أناقة وشياكة.. إطلالات النجوم الرجال في حفل المتحدة لرمضان 2026

فستان بـ 180 ألف جنيه. أمينة خليل تتألق في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026

ظهر نجوم الدراما الرجال بإطلالات كلاسيكية وأنيقة، على السجادة الحمراء في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق موسم دراما رمضان 2026.

أحمد بدير

اختار الفنان أحمد بدير بدلة كلاسيكية فاخرة باللون الكحلي الداكن، في قرار أنيق يبتعد عن الأسود التقليدي دون التفريط في الوقار.

أحمد العوضي

أطل أحمد العوضي ببدلة كاملة بالأسود الداكن، مع ياقة ستان سوداء أضافت تباينا أنيقا ولمسة ليلية فاخرة.

ياسر جلال

اعتمد ياسر جلال على بدلة سوداء كلاسيكية، ذات صفين من الأزرار، وهي من القصات التي تعكس الثقة والصلابة.

ونسق الإطلالة مع «بيبيون» أنيق، ليقدم نموذجا للأناقة الرجالية التي تراهن على التفاصيل الدقيقة أكثر من الألوان الصاخبة.

سيد رجب

حافظ سيد رجب على بصمته المعهودة بإطلالة توكسيدو سوداء كاملة، مع قميص أبيض ناصع، عكست وقارا أرستقراطيا لا يشيخ.