خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار خلال حضورها حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026، المقام مساء الجمعة بدار الأوبرا المصرية، بإطلالة اتسمت بالبساطة الراقية والأنوثة الهادئة، وابتعدت فيها عن المبالغة.

أمينة اختارت فستانًا طويلًا باللون الأزرق الفاتح، جاء بتصميم ناعم يعتمد على الثنيات اليدوية الدقيقة التي منحت القماش حركة وانسيابية واضحة.

الفستان تميز بقصة ضيقة تُبرز القوام، مع فتحة جانبية ملتوية أضافت لمسة جريئة ومتوازنة، إلى جانب ذيل طويل عزز الإحساس بالفخامة على السجادة الحمراء.

التصميم يحمل توقيع المصممة مرمر حليم، وهو من الحرير المشغول يدويًا، ويُعرف باسم Hand Pleated Silk with Twisted Slit Gown. ويصل سعر الفستان إلى نحو 181 ألف جنيهًا.

نسقت أمينة الإطلالة مع حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي، ومجوهرات ناعمة زادت من أناقة اللوك دون أن تطغى عليه، فيما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.