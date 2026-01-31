إعلان

إعلام عبري: لا يوجد يقين بشأن توجيه ضربة أمريكية لإيران

كتب : مصراوي

12:51 ص 31/01/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت قناة "i24NEWS" العبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد الجمعة، اجتماعا أمنيا جديدا، بشأن الملف الإيراني وعددا من القضايا الإقليمية.

وبحسب القناة العبرية، أكد مسؤولون إسرائيليون لـ"i24"، أن خيار توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران ما يزال غير محسوم حتى الآن، في ظل استمرار التقييمات السياسية والأمنية ذات الصلة.

ووفق الموقع العبري، لا تستبعد إسرائيل أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد انتهاج ما يعرف بـ"دبلوماسية القوة"، عبر ممارسة ضغوط عسكرية تهدف إلى دفع طهران نحو اتفاق سياسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن إيران تريد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لتجنب أي عمل عسكري أمريكي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق.

ورد ترمب على سؤال بشأن إمكانية تكرار ما حدث بفنزويلا في إيران، قائلا: "لدينا أسطول كبير هناك وجيشنا هو الأكبر في العالم".

وأكد ترامب، أن هناك أسطول يتجه في الوقت الحالي إلى إيران حاليا، موضحًا أنه أكبر من الأسطول الموجود في فنزويلا.

وأشار الرئيس الأمريكي: "إلى أنه إذا أبرمت صفقة مع إيران فسيكون ذلك جيدا، ولكن وإذا لم تبرمها فسنرى ماذا سنفعل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا نتنياهو إسرائيل أمريكا إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
أخبار مصر

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
أخبار مصر

ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
شئون عربية و دولية

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟
رياضة محلية

"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟