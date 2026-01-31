إعلام عبري: لا يوجد يقين بشأن توجيه ضربة أمريكية لإيران

وكالات

أفادت قناة "i24NEWS" العبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد الجمعة، اجتماعا أمنيا جديدا، بشأن الملف الإيراني وعددا من القضايا الإقليمية.

وبحسب القناة العبرية، أكد مسؤولون إسرائيليون لـ"i24"، أن خيار توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران ما يزال غير محسوم حتى الآن، في ظل استمرار التقييمات السياسية والأمنية ذات الصلة.

ووفق الموقع العبري، لا تستبعد إسرائيل أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد انتهاج ما يعرف بـ"دبلوماسية القوة"، عبر ممارسة ضغوط عسكرية تهدف إلى دفع طهران نحو اتفاق سياسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن إيران تريد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لتجنب أي عمل عسكري أمريكي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق.

ورد ترمب على سؤال بشأن إمكانية تكرار ما حدث بفنزويلا في إيران، قائلا: "لدينا أسطول كبير هناك وجيشنا هو الأكبر في العالم".

وأكد ترامب، أن هناك أسطول يتجه في الوقت الحالي إلى إيران حاليا، موضحًا أنه أكبر من الأسطول الموجود في فنزويلا.

وأشار الرئيس الأمريكي: "إلى أنه إذا أبرمت صفقة مع إيران فسيكون ذلك جيدا، ولكن وإذا لم تبرمها فسنرى ماذا سنفعل".