إعلان

سقوط نصاب البنوك في قبضة الأمن بالمنيا

كتب : مصراوي

10:37 م 19/02/2026

عنصر جنائي احترف النصب والاحتيال على المواطنين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عنصر جنائي مقيم بالمنيا احترف النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم. صاحب السجل الإجرامي أوهم ضحاياه بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية.

المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

بتقنين الإجراءات استهدفته مأمورية مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وأمن المنيا أسفرت عن ضبطه. عُثر بحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي واعترف المتهم بـ6 وقائع بنفس الأسلوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نصب واحتيال نصاب البنوك مباحث الأموال العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
أخبار المحافظات

شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
تجنبا للتسمم الغذائي.. نصائح مهمة لتخزين البيض قبل رمضان
سفرة رمضان

تجنبا للتسمم الغذائي.. نصائح مهمة لتخزين البيض قبل رمضان
ما الفرق بين الدين والتدين؟.. علي جمعة يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي
جنة الصائم

ما الفرق بين الدين والتدين؟.. علي جمعة يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي

انتبه في رمضان.. آلام الظهر مؤشر على الإصابة بمرض قاتل صامت
رمضان ستايل

انتبه في رمضان.. آلام الظهر مؤشر على الإصابة بمرض قاتل صامت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة