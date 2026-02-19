عنصر جنائي مقيم بالمنيا احترف النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم. صاحب السجل الإجرامي أوهم ضحاياه بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية.

المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

بتقنين الإجراءات استهدفته مأمورية مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وأمن المنيا أسفرت عن ضبطه. عُثر بحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي واعترف المتهم بـ6 وقائع بنفس الأسلوب.