إصابة 5 أشخاص في تصادم أمام مسجد بالهرم

كتب : مصراوي

10:29 م 19/02/2026

تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم أمام مسجد الجوهر بمنطقة الهرم غريب الجيزة مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد نفق قاعود.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم اتجاه كفر غطاطي أسفر عن 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

في سياق آخر، شهد طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أمام سوق العبور اتجاه القاهرة مما أسفر عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام.

