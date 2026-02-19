قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن بيع شركة موبينيل كان من أصعب اللحظات في مسيرته المهنية، موضحًا أن شعوره بالحزن لم يكن بسبب المال، بل لأنه أسس الشركة بنفسه وشهد نموها مع فريقه منذ البداية، معتبرًا أن علاقة الأبناء بالمشروع كانت جزءًا مهمًا من التجربة.

وأضاف "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار، المذاع على قناة النهار، أن عرضه للبيع سابقًا لم يكن مناسبًا لأنه كان يتضمن استثناء بعض المساهمين، وهو ما رفضه، مؤكدًا أنه أراد أن يحصل جميع المساهمين على نفس السعر العادل عند البيع النهائي.

ما الذي يسعد نجيب ساويرس؟

أوضح رجل الأعمال، أن من أكثر الأمور التي أسعدته في مسيرته العملية، ليست الأموال فقط، بل المشروعات التي تحمل قيمة فنية ومعمارية وتاريخية، مثل المبنى المميز في منطقة السيتي، والمطعم الذي أسسه بالمتحف المصري الكبير وحاز على جائزة أفضل مطعم في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الإنجازات تمنحه شعورًا بالفرح والاعتزاز، تمامًا كما يشعر بالإنجاز من مشاريع إخوته مثل الجونة التي أدارها شقيقه سميح.

ما سبب انفصال نجيب ساويرس عن إخوته؟

أكد "ساويرس" أن سبب انفصاله عن إخوته وتوزيع الأعمال بينهم مبني على طبيعة اهتمامات كل فرد، إذ يركز هو على الذهب والعقارات، بينما يتولى إخوته مشاريع أخرى دون تدخل منه، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسمح لكل واحد بالابتكار وإدارة شركته كما يشاء.

وأضاف نجيب ساويرس، أن شخصيته تختلف عن شقيقه سميح، حيث وصف نفسه بأنه كريم ويميل إلى إتاحة الحرية للآخرين، بينما يتميز سميح بالحذر الشديد والانضباط في الصرف المالي، موضحًا أن هذا التنوع في الأسلوب يساعد على نجاح المشاريع المشتركة والعائلية.

