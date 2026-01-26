إعلان

يارا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. سر اللوك

كتب : مصراوي

06:05 م 26/01/2026 تعديل في 06:07 م
كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة يارا بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت يارا بفستان طويل بقصة "الكب" باللون البني مصنوع من الحرير مزينا عند منطقة الصدر بتطريزات لامعة، من تصميم "maison7dubai" و "eli thelabel ".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود وآي شادو باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "فادية المندلك".

واختارت يارا أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة مصفف الشعر "Wassim Arkoussi".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق، من تصميم "samrajewellery".

يارا

