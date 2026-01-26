"التنوع البيولوجي": القرش الحوتي مهدد بالانقراض.. وليس طعامًا للبشر

أكد تامر كمال، رئيس إدارة التنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن القرش الحوتي يُعد من أهم الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع باهتمام كل الواقعات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وقال كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن الوزارة تحترم القانون والالتزامات الدولية الخاصة بحماية البيئة المصرية الفريدة، وأضاف أنه فور انتشار فيديو يظهر صيد القرش الحوتي، تم التحرك الفوري لمتابعة الواقعة والتعامل معها قانونيًا.

تابع أن القرش الحوتي هو أكبر سمكة تعيش في المياه المصرية، وهو كائن مسالم تمامًا لا يشكل أي خطر على الإنسان، مؤكدًا أنه ليس مدرجًا ضمن قائمة الغذاء البشري، وأنه يعيش لأكثر من 80 عامًا ويلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن البيئي البحري.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا مستمرة لحماية هذا النوع من الانقراض، لافتًا إلى أن القرش الحوتي ينتمي لفصيلة القروش ويُعد من أكبر الأسماك البحرية، مشددًا على أن أي محاولة لصيده أو التعامل معه بشكل غير قانوني تُعرض التنوع البيولوجي لخطر حقيقي.