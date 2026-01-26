بفستان قصير.. نادية الجندي تتألق بالأسود في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت نادية بفستان قصير باللون الأسود مصنوع من الدانتيل عند منطقة الصدر ونسقت معه شراب طويل خفيف بنفس اللون.

وبحسب "makeyourimage"، اللون الأسود يساعد على تحديد القوام وإخفاء التفاصيل الغير مرغوب فيها، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يتناسب مع معظم الإكسسوارات والأحذية.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

وتركت نادية خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت نادية مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من حلق وسلسلة وخاتم.