ديانا حداد بلوك ساحر.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتب : شيماء مرسي

04:49 م 26/01/2026
تألقت المطربة ديانا حداد بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وأطلت ديانا فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر الناري ونسقت مع إطلالتها فرو باللون البيج.

وفقا لـ "businessinsider"، ارتداء فستان باللون الأحمر يجذب الانتباه دون مجهود، ما يجعله مناسبا لمختلف الأذواق ولجميع أنواع البشرة.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت ديانا أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم بالإضافة إلى ساعة يد.

ديانا حداد اطلالة ديانا حداد فستان ديانا حداد

