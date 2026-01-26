أناقة الأسود.. يسرا بفستان جذاب في أحدث إطلالتها

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أطلت يسرا بفستان باللون الأسود بقصة "الكب" ونسقت معه قفازات طويلة بنفس اللون، من تصميم "albertaferretti".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة الميكب أرتيست "kiwarkis".

واختارت يسرا أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "afilotoma".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.