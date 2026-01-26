إعلان

بإطلالة ملفتة.. جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء

كتب : شيماء مرسي

04:37 م 26/01/2026
    جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء (1)
    جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء (5)
    جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء (2)
    جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء (3)

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت جورجينا بفستان قصير باللون الأسود ضيق عند منطقة الخصر ونسقت معه شراب طويل بنفس اللون.

وبحسب "فوج"، اللون الأسود يتماشى مع جميع الألوان ومعظم الإكسسوارات أو الأحذية أو المكياج، كما إنه يبرز جمال البشرة سواء كانت فاتحة أو داكنة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت جورجينا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت جورجينا مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون البرجندي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

جورجينا رودريجيز إطلالة جريئة إنستجرام

