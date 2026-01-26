إعلان

بـ لوك جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

04:01 م 26/01/2026 تعديل في 04:36 م
ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت هيفاء بفستان طويل جريء باللون الأحمر الناري مزينا بتطريزات باللون الفضي.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأحمر يجذب أنظار الجميع، وبالإضافة إلى ذلك فهو مثالي للحفلات والسهرات والمناسبات المهمة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وتركي هيفاء خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ونسقت هيفاء مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

هيفاء وهبي اطلالة هيفاء وهبي فستان هيفاء وهبي

