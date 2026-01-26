"عمل مذهل".. ترامب يعلق على العثور على جثمان آخر أسير إسرائيلي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على العثور على جثمان آخر أسير إسرائيل "ران جويلي" في قطاع غزة.

قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الاثنين، إنه تم العثور للتو على جثة الأسير الأخيرة في غزة.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "وهكذا، تم استعادة جميع الأسرى الأحياء العشرين، وجميع الموتى، عمل مذهل! اعتقد معظمهم أن هذا أمر مستحيل القيام به. تهانينا لفريقي العظيم من الأبطال!!!".

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العثور على "جويلي"، بعد استكمال عمليات التعرف على الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، هي نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وليس إعادة إعمار.

ومن جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الوسطاء والولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بوقف خروقاته للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة منه، مؤكدة أن الحركة زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولا بأول، بما أسهم في التمكن من العثور على جثمان آخر أسير.