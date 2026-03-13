عراقجي: أمريكا تتوسل للعالم لشراء النفط الروسي بعد أسبوعين من الحرب

كتب : عبدالله محمود

11:26 م 13/03/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه بعد أسبوعين من الحرب مع إيران أصبح البيت الأبيض يتوسل للعالم بما في ذلك الهند لشراء النفط الروسي.

وأضاف عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن واشنطن قضت شهورا تضغط وتتنمر على الهند لإجبارها على إنهاء واردات النفط من روسيا قبل أن تتراجع الآن.

وأشار عراقجي، إلى أن أوروبا كانت تعتقد أن دعم الحرب غير القانونية على إيران سيكسبها دعم الولايات المتحدة ضد روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، عن مصادر مطلعة، أن عددًا من الدول الأوروبية بدأت اتصالات مع إيران للتوصل إلى تفاهم يضمن عبور سفنها النفطية بأمان عبر مضيق هرمز.

فيديو قد يعجبك



كثرة التبول ليلا قد تنذر بأمراض خطيرة.. لا تتجاهل هذا العرض
نصائح طبية

كثرة التبول ليلا قد تنذر بأمراض خطيرة.. لا تتجاهل هذا العرض
أكسيوس: ترامب يرفض مقترح بوتين لإنهاء الحرب على إيران
شئون عربية و دولية

أكسيوس: ترامب يرفض مقترح بوتين لإنهاء الحرب على إيران
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
بعد انتهاء الجرعات.. تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر
أخبار مصر

بعد انتهاء الجرعات.. تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر

السفير الإيراني لدى القاهرة يثمن دور مصر فى العمل على منع تصاعد التوترات
أخبار مصر

السفير الإيراني لدى القاهرة يثمن دور مصر فى العمل على منع تصاعد التوترات

