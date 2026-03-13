قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه بعد أسبوعين من الحرب مع إيران أصبح البيت الأبيض يتوسل للعالم بما في ذلك الهند لشراء النفط الروسي.

وأضاف عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن واشنطن قضت شهورا تضغط وتتنمر على الهند لإجبارها على إنهاء واردات النفط من روسيا قبل أن تتراجع الآن.

وأشار عراقجي، إلى أن أوروبا كانت تعتقد أن دعم الحرب غير القانونية على إيران سيكسبها دعم الولايات المتحدة ضد روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، عن مصادر مطلعة، أن عددًا من الدول الأوروبية بدأت اتصالات مع إيران للتوصل إلى تفاهم يضمن عبور سفنها النفطية بأمان عبر مضيق هرمز.